Vissers net op tijd uit zee geplukt BEMANNING DOBBERT 45 MINUTEN ROND NA KAPSEIZEN VAARTUIG MATHIAS MARIËN BART BOTERMAN

08 november 2018

02u23 2 Oostende Vier bemanningsleden van de O.13 Morgenster uit Oostende zijn gisterenmiddag aan de dood ontsnapt toen hun vissersboot kapseisde voor de Britse kust. De bemanning dobberde 45 minuten rond, maar kon uiteindelijk in relatief goede gezondheid overgebracht worden naar het ziekenhuis. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies fout liep.

"We kunnen spreken van een zeer geslaagde reddingsactie. Dit verhaal kon veel tragischer afgelopen zijn. De vier mannen hadden het koud, maar stellen het voor de rest goed."





Bij de Britse kustwacht winden ze er geen doekjes om: Claude Hollebeke, Guy Hollebeke, Kevin Zamman en James Devey zijn gisterenmiddag aan het ergste ontsnapt toen hun vissersboot O.13 Morgenster kapseisde. Dat gebeurde omstreeks 16 uur voor de Britse kust, ter hoogte van Eastbourne. Zowel het MRCC in Oostende als de Britse kustwacht kregen een noodoproep binnen, waarna de reddingsoperatie startte. Volgens familieleden van de opvarenden dobberden ze zo'n 45 minuten op het water. Twee op de romp, de andere twee in het water. Uiteindelijk kon iedereen heelhuids op het droge geholpen worden.





Uur door de hel

Op het thuisfront sijpelde het tragische nieuws al snel door.





"Het was een complete shock toen ik rond 16.30 telefoon kreeg", vertelt Nancy Lafere, de moeder van Kevin Zaman uit Nieuwpoort. "Op dat moment was enkel bekend dat de O.13 was gekapseisd. Van de bemanning en eventuele slachtoffers was toen nog geen nieuws. Eerlijk? Ik vreesde echt het ergste. 'In zo'n woeste zee overleeft niemand', flitste door mijn hoofd. Er zijn bovendien al zoveel vissers gestorven. Ik ging een uur lang door de hel. Gelukkig kwam dat verlossende telefoontje alsnog."





5 à 6 Beaufort op zee

Wat er juist gebeurde, is ook voor de vrouw nog onduidelijk. Bij de kustreddingsdienst laten ze weten dat de omstandigheden de komende dagen verder onderzocht zullen worden. Op het moment dat de boot kapseisde, stond er zo'n 5 à 6 Beaufort op zee. Ondertussen kregen de familieleden wel al goed nieuws te horen.





"Iedereen zou in goede gezondheid zijn en het ziekenhuis snel mogen verlaten. Ik kon het eerst amper geloven. Normaal komen ze morgen (vandaag, red.) al terug naar huis", zegt Nancy Lafere nog.





De O.13 Morgenster is eigendom van de familie Hollebeke uit Oostende en is pas sinds 2011 in de vaart. De boot zelf is uit 1989. De familie investeerde zo'n 700.000 euro in het vissersvaartuig. "Met een eigen schip creëer je werkzekerheid. De visserij op zich zal altijd blijven bestaan", klonk het bij de doop in 2011.





Mogelijk komt er snel meer duidelijkheid over wat er misliep eenmaal alle bemanningsleden terug thuis zijn.