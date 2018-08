Visserij en watersport weer toegelaten in Spuikom 28 augustus 2018

Watersport en visserij zijn opnieuw toegelaten in de Spuikom in Oostende. "Het zuurstofgehalte in het water is intussen gestegen tot een aanvaardbaar niveau en er werden geen toxische stoffen meer vastgesteld. Het voorbije weekend werd er namelijk water uit de Spuikom geloosd en vervolgens werd de Spuikom terug aangevuld met vers zeewater. Maandagnacht volgt er een laatste bijvulling om het waterpeil terug op normale hoogte te brengen", aldus Veerle Dubois, woordvoerster van burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). De watersportclubs mogen dus opnieuw het water op. "Hoewel het een uitzonderlijke situatie betrof, vooral door het bijzonder warme weer, wordt intussen nagedacht om in de toekomst een regelmatige lozing en opvulling van de Spuikom mogelijk te maken", aldus Dubois. De brandweer heeft de opdracht gekregen om de dode vissen op te ruimen. (BBO)





