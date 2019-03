Visser moet na vierde veroordeling drie jaar met alcoholslot rijden Siebe De Voogt

26 maart 2019

13u44 0 Oostende Een 54-jarige visser uit Oostende moet voor drie jaar een alcoholslot installeren in z’n wagen. De man werd dinsdagmorgen al voor de vierde keer veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol. Amper twee jaar eerder had hij daarvoor al eens één jaar rijverbod gekregen.

De politie van Oostende zag A.B. op 16 november vorig jaar over de Visserskaai zwalpen met z’n wagen. Ze zetten hem langs de kant en ontdekten dat de visser 1,75 promille alcohol in z’n bloed had. Amper twee jaar eerder, op 15 november 2016, had de man daarvoor nog maar één jaar rijverbod gekregen. Ook in 2001 en 2010 was hij al eens veroordeeld voor geïntoxiceerd sturen. “Mijn cliënt was die dag iets gaan drinken met vrienden, maar is geen gewoontedrinker”, pleitte zijn advocaat dinsdagmorgen. “Als visser moet hij zich ’s nachts kunnen verplaatsen. Hij heeft dus zijn wagen nodig.” De politierechter kon echter niet lachen met het hardleerse karakter van de man. “Hoe lang ga je ons nog voor de aap houden?”, sneerde hij. A.B. kreeg daarop naast het alcoholslot nog één jaar rijverbod en 3.200 euro boete.