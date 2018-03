Vismijn krijgt overdekte voedselmarkt LOKALE PRODUCENTEN VERKOPEN BROOD, KAAS, VIS EN CHARCUTERIE LEEN BELPAEME

28 maart 2018

02u44 3 Oostende Er komt een overdekte Fish and Foodmarket aan de achterzijde van de vismijn, naast Deschildre Streekproducten. Een vijftal lokale standhouders zal er brood, kaas, vis, fijne vleeswaren en patisserie aanbieden.

In het aanpalende pand van Deschildre ter hoogte van het Maritiem Plein zijn er al volop werken bezig. "Veel Oostendenaars denken dat de vismijn afgebroken wordt, maar dat klopt niet, althans niet helemaal. Alleen een deeltje aan de voorzijde maakt plaats voor de bouw van de nieuwe vismijn. De achterzijde vlak bij de veerboot is volop in bloei", zegt Karel Deschildre van Deschildre Streekproducten. Die winkel is sinds de opening vorig jaar een succes en nu komt er nog een markt bij, met een vijftal verkopers van lokale ambachtelijke producten.





Eerlijk

In de komende maanden opent die overdekte Fish and Foodmarket van 700 vierkante meter. "Het idee is gerijpt uit de vaststelling dat er amper nog kleinhandel is in onze buurt. Mensen komen graag naar onze winkel, maar we krijgen vaak de vraag of we bijvoorbeeld geen brood hebben. Klanten vinden de verplaatsing ook wat ver voor alleen charcuterie en streekproducten. Tijdens een markt kwam ik aan de praat met Luc David van Bakkerij Decock. Zo is het idee voor de Fish en Foodmarket ontstaan."





"Ik wist ook dat reder Willy Versluys een nieuwe plaats zocht waar hij meer zichtbaarheid had. Door de werken in de vismijn ligt zijn viswinkel nog meer verborgen. Ik heb hem daarom ook gevraagd om in te stappen in het project. Hij heeft een zestal schepen en zal de vers gevangen vis hier verkopen. Daarnaast zullen er nog groenten en kaas bijkomen. We zullen deze plaatsen verhuren aan lokale ondernemers. Op die manier kunnen mensen elke dag verse producten vinden op een aangename markt van plaatselijke producenten", licht Deschildre toe. Net als op een markt zal je bij de standhouder zelf betalen, maar er zullen ook degustaties mogelijk zijn. De missie van de initiatiefnemers is kwaliteit bieden voor elke fijnproever. Ze willen inspelen op de stijgende vraag naar kwalitatieve, smaakvolle, eerlijke lokale producten. "Met de ambachtelijke werkwijze vormen we de tegenpool van de industriële massaproductie. We gaan voor allemaal toppers binnen hun segment, die een mooi gamma aan producten presenteren. Het is in eerste instantie de bedoeling om onze producten te verkopen, maar ze worden in ons geval ook ter plaatse gemaakt. Dat is extra beleving voor de bezoeker", aldus Deschildre.





Wanneer Fish and Foodmarket precies opent, is nog niet bekend.