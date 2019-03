Vishandel Mercator zijn opnieuw ‘vriendelijkste handelaar’ van Oostende Timmy Van Assche

12u38 0 Oostende Franky en Carlo Kiekens van vishandel Mercator in de Ieperstraat 16 won opnieuw de titel van ‘Vriendelijkste Handelaar’ van Oostende.

De twee neven wonnen de prijs al eens in 2016 en 2018, in 2017 werden ze tweede. “Onze viswinkel bestaat in totaal 22 jaar", vertellen Franky en Carlo. “Na vijftien jaar in de Alfons Pieterslaan, zijn we nu zeven jaar gevestigd in de Ieperstraat. Waarom we die prijs zo vaak winnen? Ach, we zijn gewoon onszelf, hoor. Vriendelijk zijn tegen de klanten is voor ons de evidentie zelve.” De prijs van ‘Vriendelijkste Handelaar’ wordt uitgereikt door Handelsgids.be. Die beloont jaarlijks geregistreerde handelaars voor hun inzet en klantvriendelijkheid aan de hand van een score die klanten geven. In de top vijf van Oostende staan verder Huis Veryser, Colora, Origins en Steph’s Hairstudio.