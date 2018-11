Violen gestemd, formatiegesprekken gestart 06 november 2018

02u24 1 Oostende De formatiegesprekken in Oostende zijn nu ook officieel begonnen. Gisterenavond verzamelden de vier partijen, Open VLD, N-VA, CD&V en Groen met elk hun vertegenwoordigers in het stadhuis van Oostende.

Bart Tommelein toont zich zelfverzekerd dat de gesprekken vlot zullen verlopen en hoopt al in de komende weken te landen.





"We hebben mekaar al geïnformeerd. We starten nu met de gesprekken over de inhoud. Alle thema's zullen aan bod komen en we zullen daar uitgebreid over discussiëren. De violen zijn al voor een stuk gestemd. Als je een coalitie maakt moet je rekening houden met anderen. Dat betekent dat er altijd verschillende politieke partijen zijn met verschillende meningen, maar dat betekent niet dat je geen bestuursakkoord kan maken in het belang van de Oostendenaars. Dat er andere meningen zijn, dat lijkt me logisch. Het is de taak van de politici om een gemeenschappelijk programma te maken. Er zijn zeker gemeenschappelijke raakvlakken", zei Bart Tommelein voor de start van de gesprekken.





Een deadline is er officieel pas begin januari.





"Officieel moeten de documenten binnen zijn tegen januari, maar we zullen proberen om vroeger te landen. Oostende heeft nood aan een degelijk bestuur. We willen in de loop van de maand november klaar zijn."





(LBB)