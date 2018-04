Vinylfeest in Compact Center 20 april 2018

02u50 0

Zaterdag is er een nieuwe Record Store Day, het internationale event dat onafhankelijke platenhandelaars in de kijker zet met exclusieve releases.





Ook Compact Center in de Vindictivelaan 10 zet zich schrap voor heel wat uitzinnige muziekliefhebbers. "Nooit eerder uitgegeven werk wordt enkel die dag aangeboden", vertelt zaakvoerder Yves Deckmyn. "Denk maar aan exclusiviteiten van David Bowie, The Doors, Jimi Hendrix, Madonna, The National, Motorhead, Pink Floyd, Prince, Tom Waits, Neil Young en veel meer. Verder ook enkele Belgische releases, zoals de samenwerking tussen Brihang, Kowlier en Het Zesde Metaal, Faces on Tv, Pura Vida en Skyblasters."





Compact Center breidt haar muziekaanbod verder uit. "Naast nieuwigheden vind je er ook klassiekers uit de pop, rock, metal, jazz, blues en soul op vinyl", benadrukt Yves. De winkel is op Record Store Day doorlopend open van 10 tot 19.30 uur. (TVA)