Vingt-et-un Redactie

06 december 2018

08u00 0 Oostende Vingt-et-un werd voor het eerst opgenomen in de Gault&Millau en kreeg 12 punten. Een beloning voor de inspanningen van de laatste jaren. Het restaurant ligt wat verborgen in het casino van Oostende, maar is vrij toegankelijk en de moeite om te ontdekken.

Zomaar binnenspringen doe je niet in restaurant Vingt-et-un (21) in Oostende. Je moet eerst door het onthaal van het casino en daar hoort bij een eerste bezoek zelfs een foto bij. Eenmaal binnen is er een groot contrast tussen de speelzaal van het casino en het frisse en moderne interieur van het restaurant. We gingen er eten op een doodgewone woensdagavond en de zaak was volledig volzet. De personeelsleden in de zaal moesten zich reppen om iedereen te bedienen, maar desondanks deden ze dat correct en vriendelijk. Je merkt in een oogopslag dat er heel wat vaste klanten zijn en de sfeer is er dan ook gemoedelijk. We zijn de avond gestart met Gerookte Schotse zalm en een duo van Garnaalkroketten. Beide gerechten kosten 17 euro. De garnaalkroketten waren niet zo groot, maar de smaak zat zeker goed. De zalm had weliswaar weinig om het lijf op een mooie presentatie na. Op naar het hoofdgerecht. De gerechten worden vlot geserveerd en je blijft zeker niet op je honger zitten. Op de kaart staan enkele traditionele gerechten zoals vol-au-vent op wijze van de chef, maar ook enkele visbereidingen. Je vindt hier een traditionele Frans - Belgische keuken met een hedendaagse toets. We nemen de gebakken zeebaars met grijze garnalen, langoustines, tomatenbouillon en basilicum en een trio van sliptong ‘Meunière’. Beide gerechten zijn mooi gepresenteerd en lekker. Beide borden zijn voorzien van een mooie portie vis. Afsluiten doen we met lekkere chocolade en een crème brûlée. We krijgen een soort chocoladepannenkoek geserveerd. Daarover wordt een chocoladesausje gegoten waardoor het geheel smelt. Het resultaat is een hemelse ervaring voor de chocoladeliefhebbers. De crème brûlée is lekker, maar mist een originele toets.