Vind 25 'mensjes' in Belle Epoquewijk en win... miniversie van je gezin 05 mei 2018

De vzw Handelaars Belle Epoque Oostende pakt in mei uit met een bijzondere zoektocht naar kleine mensjes.

In 25 handelszaken staan 'TINY*-people', kleine creaties van kunstenares Mieke Drossaert. De actie is bedoeld om bezoekers en potentiële shoppers te laten kennismaken met de winkels van de Belle Epoquewijk. "Je ziet de TINY*-people staan in de etalages. Maar zo stappen de deelnemers misschien ook eens binnen in zaken waar ze anders gewoon langs lopen", vertelt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a).





De hoofdprijs van deze zoektocht is origineel. Wie de 25 locaties vindt, kan een beeldje van zijn eigen gezin als TINY*-people winnen. "Op deze manier kan ik mijn creaties ook loslaten in de wereld", zegt kunstenares en bedenkster Mieke Drossaert. "De unieke 'mensjes' worden niet willekeurig gezet, maar ze worden gewild achtergelaten bij mensen en plaatsen in de stad die mij nauw aan het hart liggen. De bewerkte figuurtjes vormen een brug van de wereld buiten naar de wereld binnen, en vice versa." (LBB)