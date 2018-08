Vijvers Maria Hendrikpark gesloten 03 augustus 2018

02u31 0

De vijvers in het Maria Hendrikapark in Oostende zijn sinds gisteren gesloten op bevel van politie en burgemeester. Er geldt nu een strikt visverbod en de plezierbootjes die in het water liggen werden eruit gehaald. Dat komt omdat er botulisme werd vastgesteld in het water. De vergiftiging komt er doordat er te weinig zuurstof in het water zit met het warme weer. Er zijn ook blauwalgen in het water aangetroffen wat de situatie nog gevaarlijker maakt. De brandweer ging ter plaatse om zoveel mogelijk zuurstof in het water te krijgen. Helaas waren al een vijftiental eenden overleden door het zuurstoftekort. De kadavers werden door de brandweer ook meteen uit het water gehaald. Het botulisme werd slechts vastgesteld in een van drie vijvers maar uit voorzorg werden ze alle drie tegelijk gesloten. Er werd een waterstaal afgenomen dat naar een labo wordt gestuurd voor verdere onderzoeken. Tot de analyse bekend is blijft de vijver gesloten. (JHM)