Vijftiger voor rechter na aanranding 13-jarig meisje tijdens slaapfeestje van zoon Siebe De Voogt

14 januari 2019

13u05 0 Oostende Een 52-jarige Oostendenaar staat in de Brugse rechtbank terecht voor aanranding van de eerbaarheid van een 13-jarig meisje. De feiten vonden meer dan drie jaar geleden plaats tijdens een slaapfeestje van zijn zoon.

Het slachtoffer lag in het najaar van 2015 te slapen op de zetel in de woning van Achiel H. Zijn zoon had de avond voordien een slaapfeestje georganiseerd. “Beklaagde ging op het meisje liggen en wreef onder haar T-shirt over haar borsten”, sprak de procureur maandagmorgen. “Hij streelde ook met z’n hand over haar onderbroek.” Achiel H. bood achteraf via Facebook zijn verontschuldigingen aan bij het meisje. Zijn toenmalige vriendin las het chatgesprek en vertelde het verhaal op haar beurt aan een vriendin. Die stapte uiteindelijk naar de politie. Achiel H. ontkende aanvankelijk de feiten, maar gaf ze uiteindelijk toch toe. “Hij was in die periode zwaar verslaafd aan drugs en interpreteerde de signalen van het meisje verkeerd”, pleitte zijn advocate. “Hij ontkende alles uit schaamte.” H. hangt een voorwaardelijke celstraf van twee jaar boven het hoofd. “Ik heb een erg grote fout gemaakt”, vertelde de man zelf voor de rechter. “De drugs hebben veel kapot gemaakt. Nu gebruik ik niet meer.” Op 13 mei wordt de zaak verdergezet.