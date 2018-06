Vijftiger ligt zat in grasberm 18 juni 2018

Een 52-jarige man uit Oostende is zaterdagavond overgebracht naar het cellencomplex van de politie nadat voorbijgangers hem aangetroffen hadden in de grasberm aan het Thermae Palace Hotel. De vijftiger leek bewusteloos, maar bleek na aankomst van de politie en een ambulance enkel sterk onder invloed van alcohol. De aangeschoten man was in de grasberm beland en daar in slaap gevallen. Hij mocht voor zijn eigen veiligheid in de cel ontnuchteren. (MMB)