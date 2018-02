Vijftiger amper twee maanden na veroordeling alweer dronken achter stuur 21 februari 2018

Een 57-jarige man uit De Haan heeft vier maanden rijverbod gekregen voor het rijden onder invloed van alcohol. Romain C. werd al drie keer eerder veroordeeld voor die feiten, een laatste keer op 16 januari vorig jaar. Hij kreeg toen twee maanden rijverbod, maar dat hield hem niet tegen om op 23 maart opnieuw beschonken achter het stuur te kruipen. De politie van Oostende zag hem 's nachts over de weg zwalpen in de Stuiverstraat. Uit een ademtest bleek dat C. 1,06 promille in z'n bloed had. "Hij had een hele dag gewerkt en een vriendin had hem gevraagd te komen", sprak zijn advocaat. "Mijn cliënt is slecht te been en heeft z'n wagen nodig. Ik vraag om een rijverbod met uitstel op te leggen." Politierechter Peter Vandamme wees die vraag echter meteen af. "Ga een ander voor de zot houden", sneerde hij. Naast het rijverbod kreeg C. ook 3.200 euro boete. Hij moet ook al z'n proeven en examens afleggen. (SDVO)