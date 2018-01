Vijftien loopfietsjes voor De Groeiboom: "Hoe sneller ze het leren, hoe beter" 02u51 0 Benny Proot De kleuters van De Groeiboom leren al snel hun evenwicht beheersen.

Basisschool De Groeiboom in Oostende heeft vijftien loopfietsjes gekregen tijdens het jaarlijkse fietsexamen van de stad. De Groeiboom kwam als laureaat uit de bus omdat de school het gebruik van de fiets actief en voortdurend aanmoedigt. "Vanuit de stad promoten we al jaren het gebruik van loopfietsen, want dankzij deze fietsjes leren kinderen sneller hun evenwicht beheersen", zegt schepen Tom Germonpré (sp.a), die de fietsjes officieel mocht overhandigen tijdens een nieuwjaarsreceptie voor de kleuters van de school. "Onze school stelt inderdaad alles in het werk om zelfs de allerkleinsten zo snel mogelijk fietsvaardigheden bij te brengen", vult directeur Nicolas Vanhaverbeke aan. (LBB)