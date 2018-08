Vijf witte rozen voor vijf slachtoffers vissersopstand 1887 25 augustus 2018

02u34 0

Op initiatief van Doris Klausing werd er gisteren een kleine bloemenhulde gehouden om de vijf mensen te herdenken die gestorven zijn tijdens de Vissersopstand van 1887. Voor elk slachtoffer werd een witte roos in het water gegooid.





Het postuum eerbetoon vond plaats aan het Mercatordok ter hoogte van de Hotelschool in aanwezigheid van tientallen toeschouwers, waaronder enkele leden van het schepencollege. Op die locatie vielen de eerste twee doden die door James Ensor vereeuwigd werden in 'De Gendarmen'. "Met deze herdenking willen we onze rijke vissersgeschiedenis in Oostende levendig houden. We pleiten ook voor het plaatsen van een monument of herdenkingsplaat voor de slachtoffers van deze vissersopstand", vertelt Doris Klausing. De Oostendse auteur schreef een boek over de vissersopstand, 'Tot elke prijs', en zorgt er zo voor dat deze trieste bladzijde uit de geschiedenis van de stad niet vergeten wordt. Bij de vissersopstand op 23 en 24 augustus 1887 verzetten de Oostendse vissers zich tegen de concurrentie van de Britse vissers. Oostends Burgemeester Karel Janssens riep de Burgerwacht op om tot elke prijs een einde te maken aan deze volksopstand. (LBB)