Vijf keer ingebroken in jaar tijd: scouts zijn inbrakenplaag spuugzat 15 februari 2018

02u48 0 Oostende De scouts Sint-Jan uit de Lindenlaan in Oostende zijn de inbrakenplaag beu. Hoewel het afgelopen maandag bij een inbraakpoging bleef, was het alweer voor de vijfde keer prijs in een jaar tijd. "Een jeugdvereniging bestelen, is ronduit zielig", zegt hoofdleider Tom Stechele.

"Afgezien van wat kleingeld in de kassa, valt bij ons weinig waardevols te rapen. We zijn slim genoeg om niets van grote waarde achter te laten. Toch vindt een inbreker het nodig om telkens de kassa-inhoud, nooit meer dan dertig euro, te stelen. Daarenboven neemt hij meestal nog onze voorraad Snickers, Twix of chips mee. We vermoeden dat het telkens om dezelfde inbreker gaat", getuigt Tom.





De modus operandi is namelijk steeds dezelfde: met een schroevendraaier wordt een raam of een deur geforceerd. Het labo kwam al drie keer ter plaatse voor een sporenonderzoek en de recherche van de politie Oostende is bezig met een onderzoek.





"Het totale verlies bedraagt eigenlijk maar een 150-tal euro, maar een jeugdbeweging kan dat missen. We verliezen tijd om te investeren in onze werking, doordat we ramen en deuren moeten oplappen. Ook zorgden de inbraken voor wantrouwen onder de leiding, al is het inmiddels uitgesloten dat iemand van ons verantwoordelijk is", gaat Tom verder. Stad Oostende buigt zich over de installatie van een alarmsysteem en liet de jeugdbeweging weten dat het zich burgerlijke partij stelt om de kosten te verhalen wanneer de inbreker wordt gevat. "Wij willen gewoon dat het ophoudt", besluit een verontwaardigde hoofdleider. (BBO)