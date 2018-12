Vijf druggebruikers uit verkeer gehaald tijdens nachtelijke controles Bart Boterman

16 december 2018

16u53 2 Oostende Bij politiecontroles in Oostende werden zaterdagavond en -nacht vijf rijbewijzen ingetrokken voor druggebruik achter het stuur. De politie heeft ook twee bestuurders betrapt onder invloed van alcohol.

De politie van Oostende hield zaterdag tussen 20 en 2 uur ’s nachts een verkeersactie waarbij 76 wagens werden gecontroleerd. Van de 76 bestuurders reden er vijf onder invloed van drugs. Ze zijn hun rijbewijs voor vijftien dagen kwijt en zullen zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Geen enkele ban die bestuurders had gedronken. Toch werden zaterdagnacht twee automobilisten betrapt op rijden onder invloed. Dat had eerder met oplettende patrouilles dan met de geplande controles te maken.

Een Moldaviër (36) trok rond 21.15 uur de aandacht van een patrouille toen hij in de verkeerde richting reed in de De Smet De Naeyerlaan, een eenrichtingsstraat. Hij blies positief en zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Hetzelfde lot viel een 47-jarige Oostendenaar te beurt. Een patrouille deed hem rond 3 uur stoppen op de Torhoutsesteenweg wegens verdacht rijgedrag. De man had ook te veel gedronken en tijdens een controle van zijn wagen werd drugs gevonden. Hij kreeg dan ook nog een pv voor drugsbezit.