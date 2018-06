Viertal plundert appartement tijdens gevangenschap bewoonster 21 juni 2018

Drie mannen en een vrouw staan voor de Brugse strafrechter terecht omdat ze ervan verdacht worden een appartement in Oostende volledig leeg te hebben geroofd. Dat deden ze toen de bewoonster, Chantal C., in de gevangenis zat.





Ze drongen in juli 2016 meermaals het appartement binnen waar de vrouw, haar vriend en haar zoon, verbleven en plunderden die leeg. C. vraagt nu minstens 2.100 euro voor de gestolen spullen. Maar de vier beklaagden vragen allen de vrijspraak. De inbraak zelf zou gepleegd zijn door W.P en J.D., maar die eerste ontkent terwijl de tweede enkel toegeeft gestolen spullen te hebben aangekocht.





C.B. en D.V. zeggen al helemaal van niets te weten. Nochtans werden bij enkele beklaagden ook gestolen spullen, zoals een PlayStation, teruggevonden. Enkele sieraden, zoals ringen en een verzameling euromunten, zijn dan weer spoorloos. Vonnis op 18 september.





(JHM)