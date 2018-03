Vierde meeste speedresten in rioolwater 17 maart 2018

Rioolwater in het Oostendse zuiveringsstation bevat het vierde meeste amfetamines of speed van 60 Europese plaatsen. Dat zegt onderzoek van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving. In Oostende komt afvalwater samen van 159.000 inwoners uit de regio Nieuwpoort, De Haan en Ichtegem-Aartrijke. Per 1.000 inwoners werd 236,4 milligram amfetamines per dag aangetroffen. Voorts gaat het om 145,1 milligram cocaïne en 14,7 gram MDMA (xtc). Van waar de resten precies komen, is onduidelijk. Steden als Brugge of Gent komen niet in het onderzoek voor, wat de Oostendse cijfers relativeert. Het rioolwater werd in april 2017 ook maar één week onderzocht. Onderzoekers benadrukken dat er geen middelen zijn om alle regio's te onderzoeken en het ook om een alternatieve methode gaat. De info kan politiewerk wel vergemakkelijken. Meer info: www.emcdda.europa.eu. (TVA)