Vier zonnebrillen gestolen 29 januari 2018

In de Adolf Buylstraat in Oostende heeft een jonge man zaterdagochtend even na 11 uur vier zonnebrillen gestolen uit een optiekzaak. De man maakte gebruik van de onoplettendheid van een winkelbediende en ging er met de brillen vandoor. Het personeel merkte de diefstal pas na een halfuur op. De politie kwam ter plaatse en deed nog een poging de dader op te sporen in de buurt. Voorlopig ontbreekt van de man elk spoor. (MMB)