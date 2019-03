Vier maanden cel met uitstel voor gevecht aan Oostends Casino JHM

13u31 0 Oostende Een man van Afghaanse afkomst heeft van de strafrechter vier maanden cel met uitstel en 400 euro boete gekregen omdat hij in een gevecht verzeilde met een landgenoot aan het Casino van Oostende. Bij het gevecht op 18 maart 2017 werd ook een mes bovengehaald.

Zowel beklaagde M.H. als slachtoffer A.H. vonden van zichzelf dat ze slachtoffer waren. Het parket bracht uiteindelijk M.H. voor de rechter als de dader. “Hij hield A.H. tegen aan het Casino toen die er passeerde”, sprak de procureur. “Er volgde een flinke discussie en een gevecht waarbij volgens getuigen ook een mes gebruikt werd. In ieder geval raakte daarbij enkel A.H. gewond, want hij liep diverse krabbels en kleine snijwonden op. Er zijn veel verschillende verklaringen afgelegd, maar het lijkt ons duidelijk dat M.H. die avond op zoek was naar zijn vriendin die verdwenen was. Hij verdacht A.H. ervan dat die zou weten waar het meisje was, aangezien hij contact had met de ex van dat meisje.” Dat meisje was al tweemaal eerder plots verdwenen omdat ze bang was voor haar ex . Volgens slachtoffer M.H. werd hij daarom door A.H. aangevallen. Hij vroeg 2.700 euro schadevergoeding. De rechter kende hem 250 euro toe.