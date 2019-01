Vier dronken automobilisten uit verkeer gehaald: “Niet de politie bellen, ik heb gedronken” BBO

07 januari 2019

18u05 3 Oostende De politie van Oostende heeft zondagavond vier dronken bestuurder uit het verkeer gehaald. “Niet de politie bellen, want ik heb gedronken”, sprak een vrouw die een paaltje omver had gereden.

De eerste automobilist die zondagavond prijs had was een 52-jarige dame uit Schelle. Ze blies rond 20.40 uur positief bij een alcoholcontrole in de Koninginnelaan en moest drie uur aan de kant blijven staan. Rond 21.20 uur werd de politie opgebeld door een alerte burger die zag hoe een voertuig zwalpte over de Torhoutsesteenweg. Een patrouille onderschepte de auto en liet de 70-jarige bestuurder blazen. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken na een positief resultaat.

In de Hospitaalstraat werd iets voor middernacht nog een voertuig gestopt. De bestuurder, een 37-jarige Oostendenaar, kon geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen en had eveneens gedronken. Hij werd zijn rijbewijs voor 6 uur ontnomen en zijn auto werd getakeld.

Enkele minuten later kwam een oproep binnen over een bestuurster die net een paaltje had aangereden langs de Slachthuiskaai. Volgens de politie meldde de getuige aan de telefoon dat de bestuurster net uit haar wagen stapte. “Niet naar de politie bellen. Ik heb gedronken”, riep de bestuurster. Maar dat was tevergeefs. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek het voertuig ernstig beschadigd. De voorbumper was los en de auto startte niet meer. Ze blies positief en zag haar rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De auto werd getakeld.