Vier auto's en 252.657 euro drugsgeld verbeurd 04 juli 2018

De strafrechter in Brugge heeft in totaal 252.657 euro en liefst vier wagens verbeurd verklaard, het geld en de voertuigen behoorden aan een drugsbende die opereerde vanuit Oostende. Oostendenaar M.P. (33) speelde persoonlijk 110.700 euro en een Audi A6 kwijt en kreeg twee jaar cel. Hij dealde in totaal 15 kilogram cannabis vanuit zijn appartement in de Loodsenstraat. Toen de politie daar in maart 2017 een hinderlaag opstelde, konden de agenten in één klap ook twee Nederlanders van 23 en 27 arresteren. Zij gingen wekelijks drugs leveren bij de Oostendenaar. De hoofddealer kreeg om die reden drie jaar cel en speelt ook een VW Golf kwijt, zijn chauffeur kreeg een werkstraf van 250 uren, maar moet ook 25.000 euro ophoesten en moet zijn VW Passat inleveren. De Oostendse A.P. kreeg een werkstraf van 125 uren en V.D. moet 200 uren vervullen en speelt ook zijn Opel Meriva kwijt. Voor Oostendenaar M.P. is het vonnis een financiële strop. Hij zat tijdens zijn proces voortdurend te huilen. (JHM)