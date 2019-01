Vier agenten moeten dronken man tweemaal bedwingen om wonde te hechten JHM

15 januari 2019

12u06 0 Oostende Een man uit het Antwerpse Mol maakte het op 11 mei 2017 wel erg bont toen hij naar de kust kwam om Oostende voor Anker te bezoeken.

Johan J. had veel te veel gedronken en maakte op straat een zware val. Daarbij liep hij een gapende wonde op. Omstaanders belden de ambulance maar meteen gedroeg J. zich erg agressief en wou niet mee gaan. Zij riepen de politie op ter versterking maar opnieuw gedroeg J. zich opstandig. “Hij bleef maar wild om zich heen slaan en schoppen, ook in de ambulance”, sprak de procureur. “Een van de agenten heeft hij zo geraakt tegen het scheenbeen, een ander elders. In het ziekenhuis waren er 4 agenten nodig om hem te fixeren zodat de dokters zijn wonde konden hechten. Toen ze hem daarna overbrachten naar het politiebureau kwam J. alweer ten val en moest hij opnieuw naar het ziekenhuis om zijn wonde te laten hechten. En opnieuw moesten ze hem met 4 in bedwang houden. Pas eenmaal in de cel bedaarde hij.” J. riskeert nu een celstraf met voorwaarden. De man zelf zei tegen de rechter dat hij ‘normaal niet zo is, maar dat ze hem maar moesten gerust laten.” Een agent vroeg 100 euro morele schadevergoeding. Vonnis op 19 februari.