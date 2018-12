VIDEO: Urban explorers verkennen oude kliniek, eigenaar CM dient klacht in De Christelijke Mutualiteit wil een signaal geven en indringers buiten houden Bart Boterman

05 december 2018

15u54 4 Oostende Op Youtube is een video opgedoken van enkele urban explorers uit Nederland die de oude verlaten Sint-Jozefkliniek in Oostende verkennen. Maar de eigenaar van het gebouw, de Christelijke Mutualiteit, heeft het filmpje intussen ook gezien en stapt naar de politie. “Het is er gewoonweg niet meer veilig. We moeten een signaal geven”, klinkt het.

Een viertal mannen voorzien van lampen, een camera en een grote dosis nieuwsgierigheid begeven zich door het immense verlaten gebouw op zoek naar opmerkelijke taferelen. Ze stootten onder meer op de kinderafdeling en de psychiatrie. Heel even leek het spannend te worden toen een deur bewoog en de urban explorers zich afvroegen of het er spookte. Maar het was gewoon de wind die de deur deed bewegen.

In het filmpje werd nog gesteld dat de ze zich beter snel uit de voeten maakten omdat ze gezien zouden worden. Maar dat had uiteindelijk weinig nut omdat de eigenaar van het gebouw, de Christelijke Mutualiteit, het filmpje gewoon op Youtube kon bekijken. En die is er niet mee opgezet, integendeel.

Klacht

“We stappen naar de politie om aangifte te doen. Het gebouw gaat weliswaar tegen de vlakte, maar de toegang is er absoluut verboden”, zegt Marc Beke, communicatieverantwoordelijke van CM Regio Oostende. En daar zijn redens voor. In november 2017 en mei 2018 werd brand gesticht in het oude ziekenhuis, met grote gevolgen.

Grote delen van het gebouw met een oppervlakte van 18.000 meter zijn - zoals te zien in de video - volledig uitgebrand. De brandweer stond telkens voor een immense opdracht. “Daarnaast zijn er tal van koperdiefstallen gepleegd en vandalenstreken gebeurd. Telkens deden we aangifte bij de politie en nu zullen we dat opnieuw doen. Het is er gewoonweg niet meer veilig en we moeten een signaal geven. We kunnen niet tolereren dat anderen dit voorbeeld volgen”, gaat Marc Beke van de Christelijke Mutualiteit verder.

Sloopvergunning?

De site is normaal gezien afgesloten. “En om binnen te raken moet men over een twee meter hoge poort klauteren. Er staat duidelijk geafficheerd dat de toegang verboden is”, voegt hij toe. Nochtans kregen fotoclubs vroeger nog toestemming te fotograferen binnenin de oude kliniek. “Maar dat was toen aangevraagd en onder begeleiding. De aanwezigen waren eveneens verzekerd. Sinds de branden laten we geen bezoek meer toe omdat dat niet verantwoord is”, aldus Beke.

De CM zal een nieuw hoofdkantoor en woonzorgproject bouwen op de site. Maar op de vraag wanneer het gebouw tegen de vlakte gaat, kan de woordvoerder voorlopig niet antwoorden. “De onderhandelingen met de projectontwikkelaar lopen volop, maar er is nog geen concrete timing. Het stadsbestuur wil pas een sloopvergunning verlenen wanneer er een goedgekeurd plan is”, besluit Marc Beke. Het kan dus nog lang duren vooraleer het Sint-Jozefziekenhuis wordt gesloopt. Intussen blijft de kans bestaan dat er zich nog incidenten voordoen.