VIDEO. Titelmatch bedrijfsvoetbal ontaardt in ware vechtpartij: politie moet zes combi’s sturen Bart Boterman

01 april 2019

12u10 0 Oostende Een titelmatch tussen OFC De Klokke uit Oostende en FC Den Comptoir uit Brugge, twee ploegen uit de West-Vlaamse competitie voor bedrijfsvoetbal, is zaterdag volledig ontaard. Supporters van De Klokke stormden het veld op na een strafschop. Er vielen zowel klappen tussen spelers en tussen spelers en supporters.

De match vond om 15 uur plaats in sportpark De Schorre in Oostende. Op een minuut van het einde stond het 4-3 in het voordeel van De Klokke uit Oostende. De supporters waren al aan het vieren, want de ploeg was bijna kampioen met nog een match te gaan. Maar plots kreeg Den Comptoir uit Brugge een penalty. Bij een gelijkspel zou Den Comptoir opnieuw het klassement aanvoeren. Het werd 4-4 en dat kwam hard aan bij de supporters van De Klokke.

Ze stormden het veld op richting de spelers van Den Comptoir en er vielen klappen. Al snel ontaardde de match in een veldslag. De spelers van Den Comptoir verdedigden zich of reageerden na gekregen klappen, waarop iedereen aan het vechten sloeg. Het gevolg waren enkele stevige blauwe plekken en bloedneuzen. De politie kwam ter plaatse met 6 combi’s en kon de gemoederen bedaren. De match werd, met nog enkele minuten te spelen, stilgelegd en niet meer herstart. De Koninkijke Westvlaamse Bedrijfsvoetbalbond laat weten dat het incident voor de tuchtcommissie moet komen en er allicht sancties volgen.

Gefrustreerde supporters

David Glorieux van De Klokke bevestigt dat de supporters van zijn ploeg op het veld stormden. “Ze waren gefrustreerd over het feit dat de spelers van de tegenstrever het doelpunt zo uitbundig vierden, nota bene in hun richting. Ze konden konden die frustratie niet meer verkroppen en stormden het veld op, met alle gevolgen van dien. We betreuren wel dat het zo gelopen is. Ik roep onze supporters op om dit nooit meer te laten gebeuren”, aldus de gerechtigd correspondent van De Klokke.

Volgens Sven Dhoest van Den Comptoir klopt dat verhaal niet volledig. “Onze spelers vierden het doelpunt aan de cornervlag, bij onze eigen supporters. Van jennen was er totaal geen sprake. Of mogen wij een doelpunt, dat de competitie in een beslissende plooi legt, niet vieren misschien?”, reageert Dhoest. Ook zijn spelers deelden uiteindelijk klappen uit tijdens het gevecht. “Maar hoe zou je zelf reageren als er enkele woestelingen je aanvallen? Ze probeerden zich vooral te verdedigen”, aldus Dhoest.

Potige duels

Beide ploegen speelden volgens hem al acht keer tegen elkaar, telkens zonder problemen. “Het werd steeds een potige match omdat we aan elkaar gewaagd zijn. Nadien staan we wel samen pinten te pakken. Jammer dat de supporters het hier hebben verknald. Ik hoop dat dit in de toekomst nooit meer voorvalt. Voetbal moet plezier blijven”, besluit Dhoest. Of 4-4 de officiële uitslag blijft en of beide ploegen nog in dezelfde competitie zullen spelen volgend seizoen, zal moeten blijken uit de uitspraak van de tuchtcommissie.