VIDEO. Schepenen Oostende vergeten dat micro aanstaat en leveren felle commentaar op N-VA-kopman Leen Belpaeme

20 december 2018

16u37 3 Oostende Wie het videoverslag van de gemeenteraad van zaterdag in Oostende herbekijkt kan tijdens een schorsing van de zitting wegens technische problemen even mee ’genieten’ van de commentaar van Vanessa Vens en Martine Lesaffre.

Björn Anseeuw knipperde bij de start van de technische problemen met zijn vingers om de aandacht van de gemeenteraadsvoorzitter te vragen. Dat wordt blijkbaar niet gesmaakt bij Vanessa Vens, die er commentaar op geeft maar daarbij vergeet dat haar microfoon nog open staat omdat ze even voordien aan het woord is geweest. In de zaal zelf waren de opmerkingen niet te horen, maar wie de zitting opnieuw bekijkt kan alles horen van de commentaar van Vanessa Vens en Martine Lesaffre die op hun laatste gemeenteraad als lid van het schepencollege hun aversie voor de kopman van N-VA niet onder stoelen of banken steken. Vens vraagt zich onder meer af of hij (Anseeuw) “iedereen te kakken zal zetten of wa?” Ook Lesaffre (Open Vld) begrijpt niet waarom Anseeuw wil tussenkomen omdat er blijkbaar een overeenkomst was dat de oppositie niet zou interpelleren. De fractieleider van N-VA vroeg uiteindelijk enkel om een stemming. Dat de verhoudingen tussen de sp.a en N-VA niet optimaal zijn is alles behalve verwonderlijk. Ook Martine Lesaffre werd in het verleden vaak hard aangepakt door Björn Anseeuw. Dat de platte commentaar werd opgevangen door de micro’s is op zijn minst gênant te noemen.