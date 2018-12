VIDEO: Politie aan het racen op Duinkerkseweg? Nee, snelheden aan het ijken BBO

18 december 2018

14u00 2 Oostende Het leek er deze voormiddag op dat de politie van Oostende aan het racen was op de Duinkerkseweg langs de Oostende luchthaven. De straat was ook de hele voormiddag afgesloten voor verkeer. Van racen was echter geen sprake. “We waren de snelheidsmeters van onze nieuwe dienstvoertuigen aan het ijken”, zegt woordvoerder Carlo Smits.

De politie van Oostende heeft een tiental nieuwe voertuigen toegevoegd aan het wagenpark. Het gaat om drie semi-anonieme exemplaren van de Skoda Octavia RS, twee anonieme Opel Zafira’s en vijf combi’s van het type Volkswagen Transporter met de gekende striping en oranje bumper. “Als de politie een voertuig achtervolgt of narijdt, moeten we van het parket de exacte snelheid van dat voertuig kunnen bepalen. Details zijn van groot belang in een onderzoek”, verklaart Smits. De werkelijke snelheid ten opzichte van de gemeten snelheid in de politiewagens kan namelijk verschillen per politievoertuig. “Daarom werd elk politievoertuig apart geijkt aan de hand van een snelheidsmeter langs de kant van de weg. Zo wordt het verschil tussen de gemeten en werkelijke snelheid duidelijk”, aldus Smits. Tegen de middag was de Duinkerkseweg opnieuw toegankelijk voor het verkeer.