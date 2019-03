VIDEO: Leerlingen houden mars voor de kunst als kick-off van The Crystal Ship Leen Belpaeme

13 maart 2019

19u34 0 Oostende De vierde editie van The Crystal Ship komt er aan en dat was gisteren al even merkbaar in de straten van Oostende. Zo’n 100 leerlingen van het Ensorinstituut hielden een mars en voerden propaganda voor kunst. Daarmee is de aanloop naar The Crystal Ship officieel ingezet. Donderdag wordt de nieuwe editie officieel voorgesteld.

The Crystal Ship werkt voor het eerst rond een thema en dat is de dictatuur van de kunst. “Dat is een uitspraak van een Duitse kunstenaar. Hij zegt dat aan kunst doen anno 2019 het meest radicale is swat je kan doen met je leven en het meest zinvolle. Het geeft mensen een andere bril om naar de maatschappij te kijken. Hij roept iedereen op om hun werk op te geven en zich volop te smijten op kunst”, licht curator Bjorn Van Poucke toe. Er is dit jaar geen talentenjacht, maar wel een samenwerking met het Ensorinstituut. “We zetten enkele projecten op poten. Het eerste is dat we een muurschilderij maken met 50 leerlingen in de Kaïrostraat naast het sportcentrum. In het tweede project maken we propaganda met posters en een mars. De leerlingen wandelden door de straten met veel lawaai en veel slogans. Het was tevens ook de kick-off van deze editie van The Crystal Ship om te tonen dat we terug zijn.”