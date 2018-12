VIDEO. ‘Inspecteur Matrak’ vraagt vrijspraak voor slagen aan KVO-supporter Jeffrey Dujardin

12 december 2018

16u31 0 Oostende Een 48-jarige politieman van de Oostendse politie vraagt de vrijspraak voor slagen aan een 22-jarige KVO-supporter na een match tegen Club Brugge in het Breydelstadion drie jaar geleden. H.G., die spotter was, zou de supporter met zijn matrak geslagen hebben, hij ontkent geweld gebruikt te hebben.

De bewuste match tussen Club Brugge en KV Oostende dateert intussen al van 18 oktober 2015. Die zondagnamiddag vonden aan de uitgang van het bezoekersvak bij het Jan Breydelstadion ongeregeldheden plaats tussen supporters van de kustploeg en de politie. Op sociale media werden gretig beelden verspreid van het tumult. Een 24-jarige man uit Leffinge zou zijn geslagen met een matrak op het hoofd door een spotter van de Oostendse politie. De twintiger diende een klacht in tegen de politieman uit Oostende.

“Inspecteur Matrak bij de Matroesjka’s”

In eerste aanleg in Brugge kreeg de politieman opschorting van straf, hij ging daartegen in beroep. In het Gentse hof van beroep hield hij zijn onschuld staande, al was er een valse start. Toen de zaak de eerste maal voorkwam in het hof, bleek H.G. nergens te bespeuren. De man werkt intussen voor de voetbalcel in Brussel en zat op toen in Rusland voor het WK. ”‘Inspecteur Matrak’ gaat liever naar het land van de matroesjka’s dan naar het hof van beroep te komen. Il faut le faire”, zei procureur-generaal Peter De Smet toen. Het hof in Gent besloot de camerabeelden van het stadion opnieuw te bekijken. Volgens het slachtoffer was op de beelden te zien hoe de agent hem bij de kraag greep en enkele tikken gaf met zijn matrak. Volgens de agent was op de beelden daarvan niks te zien. Maar een commissaris die eveneens kwam getuigen voor het hof, was formeel. “Ik heb gezien dat hij een paar keer in een korte tijdspanne op een supporter sloeg. Hij nam hem bij de kraag en deelde enkele tikken uit met zijn matrak.”

Spottersboekje te buiten gegaan

De advocaat van de politieman vroeg de vrijspraak in het hof, “Hij heeft geen misdrijf gepleegd, hij had geen wapenstok vast en er was geen geweld. Dat zag je ook op de beelden. Wat op die beelden te zien was en op sociale media werd verklaard, staat haaks tegenover elkaar.” De procureur-generaal in beroep volgde die stelling niet. “Hij kan misschien een brave mens zijn, maar op de voetbal is dat een probleem. Hij gedraagt zich daar als de sheriff, ‘the man in charge’. Hij is zijn spottersboekje te buiten gegaan”, zegt procureur-generaal De Smet die de opschorting vorderde. “Hij was diegene die de lakens en de klappen uitdeelde aan de stoute supporters.”

De agent bleef zijn onschuld volhouden, “Hadden zij ons werk laten doen, dan was er niets gebeurd. Ik ben 31 jaar in dienst en heb een vlekkeloos parcours afgelegd. Mocht ik zo slecht bezig geweest zijn,dan was ik geen tien jaar spotter geweest.” De man werkt nu voor de voetbalcel in Brussel, waar hij opleiding geeft aan toekomstige spotters. Over onder andere deontologie bij de politie.