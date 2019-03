VIDEO. Herr Seele huwt met Katia: opvallende aankomst op stadhuis, tweedehandskostuum en Jerry Lee Lewis Timmy Van Assche

22 maart 2019

12u23 7 Oostende Kunstenaar Herr Seele (59) en schrijfster Katia Belloy (50) gaven elkaar het jawoord tijdens een losse, joviale ceremonie op het stadhuis. Op 6 en 7 april vindt een grote trouwpartij plaats in Grimbergen, waar Belloy opgroeide.

De entree van Peter van Heirseele en Katia ging niet onopgemerkt voorbij. Ze kwamen aan de inkom van het stadhuis aangetuft – tegen de rijrichting in – in de bekende met graffiti bespoten vrachtwagen van Herr Seele. Bij wijze van grap haalde Herr Seele zijn aanstaande vrouw uit het laadruim. “Kijk, de bruid daalt neder”, grapte de geestelijke vader van Cowboy Henk. Het koppel straalde en werd toegejuicht door zo’n twintig vrienden en vriendinnen. Herr Seele droeg een muntgroen kostuum. “Ik heb het online gekocht, via eBay Amerika. Wat vind je ervan? Mooi, hé.” Ook Katia kon de glimlach niet onderdrukken. “Peter heeft dit kleed voor mij gekocht. Ja, ook dit is een tweedehands en komt van Oxfam Solidariteit. Het heeft amper twaalf euro gekost, maar kijk eens hoe mooi het is. We delen dezelfde filosofie over onder meer tweedehandskledij.” Herr Seele pikt in: “Ik heb het gekocht zonder dat Katia het heeft gepast. Maar ze had, in geval van, nog een alternatief klaar, hoor. Dit kleed heeft alvast iets mythisch, iets Grieks. Kijk eens hoe knap Katia er uitziet.” Peter en Katia leerden elkaar een goeie zeven jaar geleden kennen in de Belle Epoquewijk, waar ze wonen. Intussen zijn ze zo’n twee jaar een koppel. Voor Herr Seele is het zijn tweede huwelijk, Katia trouwt voor het eerst.

Jerry Lee Lewis

De ceremonie zelf verliep heel los en was een vrolijke bedoening. In de hoek van de trouwzaal stond een platendraaier. Herr Seele haalde een plaat tevoorschijn van Jerry Lee Lewis en legde het nummer ‘Breathless’ op. “Als pianostemmer ben ik zot van klassieke rock ’n roll met piano. En ja, de titel zegt alles, hé: ademloos. Dat is het effect dat Katia op mij heeft.” Het huwelijk werd officieel voltrokken door burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en schepen Hina Bhatti (Open Vld). “We hebben speciaal het schepencollege onderbroken om dit huwelijk in te zegenen”, stelt Tommelein, waarop het koppel de noodzakelijke aktes ondertekende. “Zo, het is gebeurd. Zijn we nu verplicht om kinderen te maken?”, grapte Herr Seele richting Tommelein. “Nee, natuurlijk niet, maar je mag wel zoveel oefenen als je wil”, knipoogde de burgemeester terug.

Groot feest in april

Na alle verplichtingen op het stadhuis, trok het gevolg naar de woning van Katia. Daar lagen onder meer lekkere broodjes van de bekende zaak Knapp Lekker Lang, porto en champagne op de feestvierders te wachten. “Het grote feest is pas voor zaterdag 6 en zondag 7 april. In Grimbergen, waar Katia opgroeide, zullen we eerst trouwen voor de kerk. Ik ben niet gelovig, maar hou wel van spiritualiteit en religie - de barokkerk van Grimbergen is trouwens fantastisch”, zegt Herr Seele nog. “Liliane Saint-Pierre is mijn getuige. Leon, het zoontje van mijn ex-vrouw, is mijn bruidsjonker. Mijn ex-vrouw is trouwens regisseur van het huwelijk.” De bekende dokter Bo Coolsaet zal getuige zijn van Katia, die dan in een kleed van ontwerpster en vriendin Sofie D’Hoore. Herr Seele zal dan ook samen met vriend Kamagurka een taart van Cowboy Henk met chocolade beschilderen. Op zondag volgt een groot feest in de Grimbergse deelgemeente Humbeek. “En ja, dan draag ik hetzelfde kostuum, maar wel met een andere broek”, besluit Peter.