VIDEO. Grote rookpluim boven Oostende door zware dakbrand: arbeiders kunnen tijdig ontkomen BBO

25 februari 2019

16u17 0 Oostende In Oostende woedde afgelopen namiddag, iets voor 16 uur, een zware brand aan het dak van een appartementsgebouw. Een immense zwarte rookpluim was te zien boven de stad.

De brand is ontstaan door roofingwerken op het dak van een woning op het Hendrik Conscienceplein. “Op dat moment waren drie arbeiders aanwezig op het dak. Ze konden zich op tijd uit de voeten maken”, zegt commissaris Katrien Jonckheere van de politie van Oostende. Het vuur breidde zich razendsnel uit en zorgde meteen voor een gitzwarte rookwolk. Er waren tevens ontploffingen van de gasflessen, gebruikt bij de roofingswerken, te horen.

Enkel op de benedenverdieping waren bewoners aanwezig. De twee andere verdiepingen stonden leeg. “De bewoners van de benedenverdieping werden geëvacueerd en een tijdje opgevangen in een café in de buurt. Er wordt een onderkomen gezocht voor hen voor de nacht gezien het appartement beschadigd is door de rook”, aldus de commissaris.

De brandweer was massaal ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Momenteel is de brandweer aan het nablussen. Het plein en de straten er rond werden ongeveer een uur lang afgesloten.