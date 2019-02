VIDEO. ‘Fame’ deze zomer in Kursaal, wij gingen al kijken in Londen: Miss Sherman zal u omverblazen Leen Belpaeme

22 februari 2019

14u42 0 Oostende Van 5 tot 10 augustus brengt het Kursaal de internationale musical Fame naar Oostende. Wij gingen al eens naar Londen, want de show toert momenteel in het Verenigd Koninkrijk. Het publiek in The New Wimbledon Theatre in Londen was alvast laaiend enthousiast, maar het is vooral Mica Paris als Miss Sherman die u zal omverblazen.

Het Kursaal pakt al sinds 2011 uit met een internationale musical in de originele Engelstalige versie. Na klassiekers als Mamma Mia, Cats en Evita was het de voorbije jaren telkens een typische dansmusical. Nu is het de beurt aan Fame. De musical gaat over een groep studenten van de High School of Performing Arts. Iedere student probeert op zijn of haar manier de top te bereiken in dans, muziek of toneel. Het feelgoodgehalte van deze musical is iets minder hoog dan bij Flashdance en de show heeft maar één oorworm, maar de lat ligt wel hoog op vlak van dans, zang en muziek. In de eerste helft volgen de danspasjes zich snel op in combinatie met livemuziek. De studenten met hun trompet, saxofoon, drums en piano hebben hun diploma duidelijk al lang behaald. In de tweede helft van de show wordt er meer ingezoomd op de verhalen van de studenten en leerkrachten.

Productiehuis Selladoor pakt ook uit met klassebak Mica Paris als Miss Sherman. Vooral in de tweede helft neemt ze iedereen in de zaal mee met haar prachtige stem. Je moet er even op wachten, maar je geduld wordt beloond. Ze is bij ons geen zo’n klinkende naam als over het kanaal, maar ze heeft al een indrukwekkende carrière van dertig jaar achter de rug. Ze is al sinds mei onderweg met Fame aan een razendsnel tempo van acht shows per week. Er is telkens één rustdag waarop ze doorreizen naar het volgende theater.

Marvin Gaye en Oostende

Paris zelf kijkt alleszins uit naar zijsprong in Oostende. “Ik ben al vaak in België geweest, maar nog nooit in Oostende. Ik wil er nochtans al lang heen om er de band met Marvin Gaye te ontdekken. Hij is mijn grote muzikale held. Ik ben opgegroeid bij mijn grootouders die in een gospelkoor zongen. Ze gaven ons een strenge religieuze opvoeding, maar in het weekend mochten we mee met mijn ouders en dan was er muziek op de achtergrond van onder meer Marvin Gaye. Toen ik zijn nummers hoorde, wist ik wat ik wilde doen. Hij kan de mensen echt raken en daar draait het allemaal om. Dat is ook wat ik wil bereiken. Ik kijk er dus echt naar uit om de stad te ontdekken en om het standbeeld te zien van Marvin in het Kursaal.”