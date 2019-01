VIDEO: Ertebrekers maken Oostendse zeedijk onveilig in videoclip van nieuwe single Paranoia Leen Belpaeme

19 januari 2019

Ertebrekers, de groep van Flip Kowlier, Peter Lesage en Jeffrey Bearelle hebben hun nieuwe sinle Paranoia gelanceerd. Het is een voorbode van het nieuwe album ‘Crème’, dat op 8 maart zal verschijnen. In de nieuwe videoclip kreeg Oostende een belangrijke rol als decor voor ondermeer een onherkenbare Filip Kowlier. “Paranoia is een song die vraagt naar meer, die de zomer vriendelijk uitnodigt om op tijd te komen, zodat de trip naar het ijssalon - plakkerig en zoet - ingezet kan worden. Er slopen iets meer jaren ‘80-synths op de plaat, wat veertigers-nostalgie en een vleugje elektronica”, laat de groep zelf weten. Op vrijdag 7 maart stelt Ertebrekers ‘Crème’ live voor in de Ancienne Belgique in Brussel.