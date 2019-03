VIDEO. Eerste Russen in luchthaven Oostende-Brugge verwelkomd met Brugse Zot en garnalen



Timmy Van Assche

07 maart 2019

19u09 12 Oostende De Russische luchtvaartmaatschappij Pobeda is officieel gestart met een lijndienst tussen Moskou en de luchthaven van Oostende-Brugge. 182 passagiers kwamen vandaag in Oostende aan, 107 reizigers vertrokken richting Rusland. “We zijn nog maar gestart en Pobeda denkt al aan uitbreiden”, glundert een tevreden luchthavendirecteur Marcel Buelens.

Stipt zijn ze wel, die Russen. Precies om 16.45 uur landde het eerste vliegtuig vanuit Rusland op het Oostendse tarmac. De brandweer heette de reizigers naar goeie gewoonte welkom door water op het vliegtuig te spuiten. Maar liefst 182 reizigers stapten uit de splinternieuwe Boeing 737-800 en mochten meteen kennismaken met de Belgische gastvrijheid. De reizigers, bijna allemaal Russen, kregen bij het uitchecken een glas Brugse zot en garnalencocktail. “Dit smaakt”, glunderen Anna en Andrei Stepanov. “Het is niet de eerste keer dat we naar België komen, maar het is wel ons eerste bezoek aan Brugge. En ja, we zullen ook naar Oostende komen. We blijven hier vijf dagen en hebben al een kleine trip uitgestippeld. België heeft veel culturele troeven, vooral op gebied van eten en drinken.” Ook Pavel Erlich was al in ons land. “Toen vloog ik op Zaventem en bezocht ik Antwerpen. Nu ga ik opnieuw naar Antwerpen, maar met een tussenstop in Brugge.”

Aanrader

En terwijl de toeristen vanuit Rusland hun bagage oppikten, checkten de eerste reizigers richting Moskou in. Patricia Lebeer en haar man Chris reizen met hun vriendin Marina Badugayeva naar Moskou. “Wij zijn van Gent en vliegen voor het eerst vanuit Oostende. De sfeer is hier gemoedelijk. Waarom we putje winter naar Moskou vliegen? Ach, zomer of winter, wat maakt het uit. Nu het nog koud is, is het misschien een tikje authentieker. Klein minpuntje: de website van Pobeda is niet meteen de meest overzichtelijke. Toen we de Nederlandse taal aanklikten op de site, werden we blijkbaar als Nederlanders ingecheckt terwijl we Belg zijn. Een kinderziekte, zeker?”

Ook vrienden Alexei Alexandrov en Dima Krunin nemen de nieuwe vlucht. “We gaan terug naar huis. We kwamen naar België na een vlucht op Amsterdam. Brugge lijkt met haar geschiedenis sterk op Venetië en we hebben ons goed geamuseerd. Ja, deze nieuwe vliegverbinding kunnen we vrienden in Rusland aanraden.”

Voortaan kan je drie keer per week vliegen tussen Oostende en Moskou. De ticketprijzen starten aan 30 euro enkele vlucht en die prijzen spreken duidelijk aan. Voor de vlucht van zaterdag worden er zowel 150 vertrekkende als aankomende reizigers verwacht. Pobeda sloot met busmaatschappij Keolis overigens een overeenkomst om toeristen rechtstreeks naar Oostende en Brugge te vervoeren vanaf 5 euro.

Dit wordt een succes

Pobeda is een dochtermaatschappij van het bekende Aeroflot. Algemeen directeur Andrey Kalmykov maakte de eerste vlucht mee. “Afgaand op de eerste cijfers zijn we er zeker van dat deze nieuwe vliegverbinding een succes wordt. We lonkten al een tijdje naar België en zijn absoluut blij met Oostende als uitvalsbasis.” Marcel Buelens, directeur van de luchthaven, was eveneens in zijn nopjes. “Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van de luchthaven. De opstart is alvast veelbelovend. Meer nog, de lijn is nog maar opgestart en Pobeda denkt al aan uitbreiden naar zes vluchten per week.”

Oostende als ideale toegangspoort

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en schepen van Economie Charlotte Verkeyn (N-VA) onderstreepten bij Pobeda de troeven van Oostende. “De stad heeft ontzettend veel te bieden aan Russische toeristen, het hele jaar door. Op gebied van cultuur en kunst kunnen ze zich vergapen aan werken van James Ensor en Leon Spilliaert of genieten van een voorstelling in De Grote Post. Trouwens, we merken veel interesse van Russische cultuurjournalisten voor het nieuwe bezoekerscentrum van Ensor. En op gebied van ‘business’ kunnen seminaries en congressen gehouden worden in het Thermae Palace en Kursaal, pal aan zee”, aldus Tommelein. “We kunnen de economische troeven niet genoeg onderlijnen: Oostende is uniek met haar haven, spoorwegverbinding en luchthaven. Die infrastructuur maakt van de stad een ‘gateway’, toegangspoort naar heel Europa.”

Moskou naar hier halen

Philip Pierins (sp.a), Brugs schepen van toerisme, ziet een enorm marktpotentieel in Rusland. “Ze hebben ruime interesse in ons erfgoed, zijn veel terug te vinden in onze musea en nemen de tijd om het echte Brugge te ontdekken. Rusland is een groeimarkt voor Brugge. We investeren met Toerisme Vlaanderen in het versterken van ons imago in Moskou en Sint- Petersburg. Brugge is goed gekend als Werelderfgoedstad en staat bij veel Russen bovenaan hun verlanglijstje. Met de nieuwe verbinding vanuit Moskou bereiken we een regio van 12 miljoen inwoners die snel, comfortabel en betaalbaar naar onze stad kunnen reizen. Drie jaar terug telden we zowat 10.000 Russische toeristen. Dat is gestegen naar 26.000 nog vóór de nieuwe luchtverbinding er kwam. Met andere woorden: het potentieel is énorm.”