VIDEO: De Efteling aan zee met Oostendse grootouders en hun kleinkinderen in een gastrol Leen Belpaeme

07 april 2019

18u54 0 Oostende Bij de start van de Paasvakantie is het Kursaal voor drie dagen omgevormd tot Efteling aan Zee. Zo is er niet enkel de sprookjesmusical De Spookjessprokkelaar te zien, maar worden kinderen ook meegenomen in de sfeer van de Efteling voor de show en na de show. Elke dag treden nieuwe gastacteurs uit de regio aan, kleinkinderen samen met een grootouder. Voor hen waren de eerste shows zondag alvast een unieke ervaring.

De Sprookjessprokkelaar vertelt het verhaal van de 12-jarige Sterre die door haar grootvader aangemoedigd wordt om op zoek te gaan naar de Sprookjesbibliotheek en de Sprookjessprokkelaar. Ze moet op avontuur gaan en verhalen vertellen. In elke show verzorgen ook een tiental grootouders samen met hun kleinkinderen een gastrol. Een leuke ervaring voor de kinderen om samen met hun oma of opa op het podium van het Kursaal te staan. Patricia Vandewalle (55) werd gevraagd om mee te doen met haar kleindochter Fleur Cappoen (8). “Mijn mama had me ingeschreven als verrassing”, vertelt Fleur. Nu hadden ze nog een grootouder nodig om mee te doen en dat vroegen ze aan oma Patricia. “In het begin dacht ik wel ‘oei’, maar nu ben ik echt tevreden dat ik heb meegedaan. Het is een unieke ervaring.” De gastacteurs krijgen een korte repetitie voor de start. “We moesten hier om 12 uur zijn en dan is er een uurtje repetitie. Daarna moeten we al meteen het podium op voor de eerste show ’s middags. Dat is best spannend, maar eens je in die kleren zit voel je je ook een andere persoon. Gelukkig worden we ook goed begeleid door de cast. De tweede show is wel iets meer genieten omdat je dan al weet wat er gaat komen”, zegt Patricia nog. Ook kleindochter Fleur vond het leuk. De musical zelf heeft ze wel nog niet gezien. “We komen dinsdag terug om de musical te bekijken. Achter de schermen zien we er zelf weinig van, maar ze vertellen ons wel wat er allemaal gebeurd.” Alain Bruggeman uit Bredene kwam meedoen met Otto (8). “Ik heb al vaker gefigureerd voor ondermeer Familie en Quiz me Quick en een bijrol in een film. Ik was daar eigenlijk mee gestopt toen ze vroegen om mee te doen met Otto.” De jongen stond al één keer op het podium. “Ik vond het zeker leuk. Ik was niet bang op het podium te staan in zo’n grote zaal. Vooral de parade was plezant om te doen.”

Angieline Van Meerbeeck bracht dan weer mama Kathy mee. “Ze heeft al meegedaan met De Gelaarsde Kat. Ze staat ook graag op het podium en ze zingt en danst. Het is wel leuk dat we dit eens samen konden doen”, vertelt mama Kathy. Angieline was alvast onder de indruk van het meisje dat Sterre speelt. “Ze kent haar tekst heel goed. Ik vond de ganse dag leuk om te doen, maar ook om die kleren aan te doen.”

De Efteling aan zee speelt nog maandag en dinsdag. Voor en na de show is er een pak animatie zoals een doolhof, grime, een workshop, een springkasteel en twee figuren uit de Efteling die de kinderen begroeten. Info en tickets via www.kursaaloostende.be