VIDEO. Bultrug opgemerkt voor kust van Oostende Bart Boterman

24 januari 2019

16u39 18 Oostende Voor de kust van Oostende is vandaag een bultrug opgemerkt. Het dier liet zich heel even zien aan de bemanning van het onderzoeksschip Simon Stevin van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), zo’n 15 kilometer voor de kust van Mariakerke.

Volgens Jan Seys van het VLIZ gaat het om een opmerkelijke waarneming. “Voor het jaar 2000 zijn bultruggen haast nooit waargenomen in de Noordzee. Sindsdien zijn er toch al enkele opgedoken. Het was wel al een poos geleden”, zegt Jan Seys. Mogelijks gaat het om een van de twee bultruggen die in december voor de kust van Nederland werden gespot. “De dieren oogden gezond en maakte spectaculaire sprongen uit het water. Sinds 10 januari zijn ze er niet meer gezien, dus is het niet onlogisch dat ze zuidelijk zijn gezwommen. Om zeker te weten dat het om een van die bultruggen, moeten we het beeldmateriaal nog verder in detail bestuderen”, aldus Jan Seys.

De dieren leven in de wintermaanden in zuidelijker gelegen delen van de Atlantische oceaan zoals de Golf van Biskaje of zelfs West-Afrika. “In de zomer trekken ze naar de Noordpool vanwege het vele voedsel. Wellicht heeft de bultrug tijdens zijn doorreis naar het zuiden de afslag naar de Noordzee genomen. Was het een potvis geweest, betekende dit allicht het einde omdat de Noordzee niet diep genoeg is. Bultruggen hebben daar minder last van, dus het kan best zijn dat dit exemplaar het hier naar zijn zin heeft”, aldus Jan Seys. Een bultrug is een zeezoogdier dat tot 16 meter lang kan worden en 30 ton zwaar kan wegen.

