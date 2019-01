VIDEO: “Als de kleine kinderen in Brussel het niet doen, moeten wij het doen”: Oostendse jeugd houdt klimaatmars in eigen stad GUS LBB

24 januari 2019

10u37 3 Oostende Ook in Oostende zijn zo’n 800 à 1000 kinderen en jongeren op straat gekomen om meer actie te vragen voor het klimaat. Dat doen ze onder meer omdat Oostende als kuststad al snel de gevolgen zal voelen van een stijgende zeespiegel. De deelnemers zijn echt bezorgd over wat er gaat gebeuren en vragen dan ook dringend echte maatregelen.

Afgelopen weekend riepen Nathan Blondé, Lize De Buf (17) en Noa Schoonbaert (17) op om ook in Oostende op straat te komen voor het klimaat. Dat doen ze onder meer omdat Oostende als kuststad al snel de gevolgen zal voelen van een stijgende zeespiegel. Ze willen daarmee ook bewijzen dat het hem niet enkel gaat om het uitstapje naar Brussel in plaats van een dagje school, maar dat ze echt bezorgd zijn en aan de beleidsmakers in Brussel willen tonen dat het hun menens is. Hun oproep werd goed opgepikt door jongeren en enkele lagere scholen. In totaal verschenen tussen de 800 en 1000 mensen in het Leopoldpark. Naast jongeren, waren er ook lagere schoolkinderen met hun leerkracht of een begeleidende ouder, maar ook enkele volwassenen sloten zich aan om de jeugd te steunen. Ondermeer een 30-tal leerlingen van De studio waren aanwezig op de mars. “We zijn hier omdat het belangrijk is voor onze toekomst. We moeten tonen dat we er om geven. Als de kleine kinderen in de regering het niet doen, moeten de grote kinderen het doen”, klinkt het bij de jongeren. Dat er ook kritiek is omdat ze spijbelen trekken deze jongeren zich niet aan. “Dat ze maar denken, wij weten waarom we meedoen.”

Ook enkele basisscholen kwamen af met hun leerlingen, zoals het vijfde leerjaar van GO! Basisschool Kroonlaan. De leerlingen maakten zelf enkele borden. Ook leerlingen van Leefschool de Vlieger waren aanwezig. “We houden van de natuur. Er moeten betere maatregelen genomen worden om de natuur te beschermen want momenteel werken ze niet. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat er geen opwarming van de aarde is, terwijl de gevolgen er duidelijk al zijn”, zeggen Lucia, Doa, Kitana, Hannah, Mona, Kaat, Ramona en Alana. Zelf proberen ze al een bijdrage te leveren. “We gaan op zaterdag vaak afval ruimen op het strand en we eten minder of geen vlees.”

Er lopen ook zo’n 130 leerlingen mee van het Maritiem Instituut Mercator, samen met hun directeur Jan Denys. “Ik vind het belangrijk dat wij als school onze leerlingen sensibiliseren om na te denken over de gevolgen van de klimaatopwarming. Ik ben niet voor spijbelgedrag, maar wij moeten wel als school een signaal geven dat we bezorgd zijn over de toekomst.”

De mars is uiteindelijk al om 11.20 uur gedaan op het Sint Petrus en Paulusplein en verliep zonder grote problemen. Er werden af en toe bommetjes gegooid wat de deelnemers bij aanvang deed schrikken. De politie kon het maar matig appreciëren en kon enkele jongeren betrappen. Als ze meerderjarig waren kregen ze een GAS-boete.

Initiatiefnemer Nathan Blondé is tevreden over de opkomst. “Alles is goed verlopen in een gezellige sfeer. We kunnen op deze manier toch een krachtig signaal sturen dat er iets moet veranderen.” De mars in Oostende was eenmalig. “We zijn niet van plan om dit wekelijks te herhalen in Oostende zelf.”