Vesalius heeft mond vol van tandhygiëne 17 maart 2018

De 15 studenten tandartsassistentie aan het Vesaliusinstituut in Oostende hebben een dag in het teken van de mondgezondheid georganiseerd. Alle 600 leerlingen konden deelnemen aan 'dental games' of educatieve spelletjes rond mondhygiëne. Zo wierpen ze tandenborstels in een uit hout gesneden mond en werd een spelletje 'tandpong' gespeeld, een variant op het bekende bierpong. Met een quiz kon je een elektrische tandenborstel winnen. De snoepautomaat ging ook op slot. Er werden groentensnacks, fruit en water uitgedeeld als gezond alternatief. (TVA)