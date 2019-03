Verwarde man zwaait met mes in telecomwinkel BBO

19u23 0 Oostende In de Kapellestraat in Oostende is zaterdagvoormiddag rond 11.15 uur een verwarde twintiger opgepakt nadat hij in een telefoniewinkel met een mes stond te zwaaien. Volgens de politie stelde de man geen eisen en viel hij evenmin iemand aan. Daarna verliet hij de zaak opnieuw.

“De opgeroepen politiepatrouilles konden de man even later oppakken in de Langestraat. Op aanwijzing van enkele omstanders werd het mes aangetroffen op terras van een horecazaak. De man was net voorbij gekomen en liet het mes er achter. Tijdens de eerste vaststellingen leek de man heel verward. Daarom wordt de man overgebracht naar ziekenhuis voor psychiatrisch onderzoek”, duidt Carlo Smits, commissaris en woordvoerder bij de politie van Oostende. Na dat onderzoek mocht de man het ziekenhuis verlaten. Er is een proces-verbaal opgesteld.