Verwaarloosd hondje vastgebonden aan hek van asiel: doodsbang van waakhond, uitgeput en onderkoeld Bart Boterman

15 februari 2019

16u44 0 Oostende Een Franse buldog is deze week harteloos achtergelaten bij het asiel in Oostende. Het hondje was vastgebonden aan het hek van een gevaarlijke Duitse herder en stond doodsangsten uit. “Het hondje was compleet uitgeput en onderkoeld. Dit is enorm schrijnend”, reageert een geschokte Fabrice Goffin, voorzitter van het Blauwe Kruis van de Kust.

Het was woensdagmorgen toen een medewerker van het asiel in het Maria-Hendrikapark de Franse buldog aantrof, zoals te zien is op de foto. “Het hondje was met zijn leiband vastgebonden aan de afsluiting van het asiel. Daar zit onze waakhond, een gevaarlijke Duitse herder. De Franse buldog was zo ver mogelijk achteruit gekropen om niet gebeten te worden, toch voor zo ver zijn leiband dat toeliet. Het arme dier moet doodsangsten uitgestaan hebben. Bovendien schommelden de temperaturen rond het vriespunt en was het diertje onderkoeld”, vertelt voorzitter Fabrice Goffin. Het werd meteen binnen genomen.

Verwaarlozing

Een eerste controle wees erop dat het dier in slechte conditie verkeert. “Het hondje heeft gezwellen op zijn hoofd, ziet en hoort niet goed, is te mager, heeft een oog dat niet goed in de oogkas zit en stinkt. Nadat hij in een warme ruimte geplaatst werd en hij wat eten kreeg, knapte hij wat op en begon zelfs rond te stappen”, gaat Fabrice Goffin verder.

Er werd klacht ingediend bij de politie. Intussen zou de voormalige eigenaar van de hond bekend zijn. De man zou aan zijn vriendinkring hebben gezegd dat zijn hondje was overleden, maar moet nog verhoord worden. “In elk geval is achterlaten van dieren strafbaar volgens de dierenwelzijnswet. Of dit nu aan het asiel is of niet, speelt geen rol. Dit is dierenverwaarlozing”, stelt eerste hoofdinspecteur Alain Peeters van afdeling milieuhandhaving van de Oostende politie.

Kwalijke evolutie

“Ook voor Fabrice Goffin is dit onaanvaardbaar. Als mensen om bepaalde omstandigheden niet meer kunnen zorgen voor hun huisdieren, hoeven ze zich niet te schamen voor ons. We hebben daar begrip voor en onze deuren staan open. Dat een hondje echter harteloos wordt gedumpt zoals op deze manier, keuren wij volledig af. Dit is trouwens het derde hondje dat deze winter werd vastgebonden bij het asiel, in de hoop dat we het zouden vinden. Vroeger kwam dat amper voor. Dit is een zeer kwalijke evolutie”, besluit Fabrice Goffin van het Blauwe Kruis van de Kust.