Vervolg voor project Compagnons 06 april 2018

Na twee werkingsjaren wordt het project 'Compagnons' opnieuw voor twee jaar verder gezet. Dit buddyproject wil mensen via laagdrempelige vrijetijdsmanieren integreren in de maatschappij. Ze begeleidt een vrijwillige buddy een nieuwkomer of mensen in armoede. Het project van minderhedenforum FMDO en Sociaal Huis Oostende moet sociaal isolement doorbreken, ontmoetingen tussen culturen stimuleren, info verspreiden en mensen doorverwijzen. De buddy's maken afspraken om samen hun weg te vinden in de stad, vrije tijd te beleven of mensen te leren kennen. Er zijn groepsactiviteiten en persoonlijke afspraken. In 2016 waren er 67 buddy's, vorig jaar 69. Meer info op www.oostende.be. (TVA)