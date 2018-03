Vertrouwen in stadsbestuur daalt 20 maart 2018

02u43 0 Oostende Het Agentschap Binnenlands Bestuur bevroeg 2.214 Oostendenaars in 2017 voor haar nieuwe Stadsmonitor. Hieruit blijkt dat het vertrouwen in het stadsbestuur is gedaald: van 38 procent in 2008 naar 31 procent nu. Onder andere Brugge (27 procent) scoort slechter.

Oostendenaars hebben ook weinig vertrouwen in de federale (17 procent) en Vlaamse overheid (22 procent). Het vertrouwen in het gerecht (24 procent) en politie (40 procent) was nooit zo hoog. 39 procent vindt dat het stadsbestuur de inwoners voldoende consulteert 'om de wensen van de bevolking te kennen'. Dat is 3 procent beter dan in 2014, maar niet zo goed als in 2008 (49 procent). 63 procent van de respondenten voelt zich voldoende geïnformeerd over activiteiten, dienstverlening, initiatieven en beslissingen in en door de stad. Dat is behoorlijk, maar onder de beste score van 2011 (70 procent). Het meest opvallende cijfer is de dalende tevredenheid over de loketvoorzieningen: van 84 procent in 2014 naar 72 procent in 2017. Sinds eind 2016 moeten inwoners namelijk een afspraak maken voor de diensten Burgerzaken of Ruimtelijke Ordening. Allicht is (nog) niet iedereen deze werkwijze genegen. 18 procent voelt zich bovendien vaak of altijd onveilig in de stad. Dat is na Turnhout (20 procent) het hoogste cijfer van de centrumsteden, maar het onveiligheidsgevoel daalt. 22 procent geeft aan bepaalde wijken te mijden.





Ook dit cijfer daalt, maar blijft het op een na hoogste cijfer van de 13 centrumsteden. Tegelijk geeft 68 procent van de ondervraagden aan fier te zijn op hun stad, gelijkaardig met de voorbije jaren. 76 procent is tevreden over hun buurt, 74 procent is dat over de stadsomgeving. 70 procent vindt dat het stadscentrum er netjes bijligt, evenwel een daling met 7 procent tegenover 2014.





Volgens de Stadsmonitor telde Oostende 70.994 inwoners, 394 meer dan in 2016. De groei bij de 0- tot 19-jarigen is sterk: van 11.970 naar 12.157. De groep 65-plussers stijgt ook van 19.408 naar 19.628. De groep 20- tot 64-jarigen blijft nagenoeg stabiel op 39.209 inwoners. Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) wou de cijfers eerst analyseren alvorens te reageren. (TVA)