Versluys Arena bijna uitverkocht voor bekermatch, KVO roept alle Oostendenaars op: “Kom massaal in rood, geel en groen naar stadion” Timmy Van Assche

29 januari 2019

10u42 0 Oostende Morgenavond om 20.45 uur vecht KV Oostende voor een plaatsje in de finale van de Belgische voetbalbeker. Maar de Versluys Arena is nog niet helemaal uitverkocht. “We doen een oproep naar alle Oostendenaars”, klinkt het bij de club. Supporters broeden alvast op een plannetje om op originele wijze naar de finale in Brussel te trekken.

Na een 2-2 gelijkspel in en tegen Gent, heeft KVO genoeg aan een overwinning, 0-0 of 1-1. Bij 2-2 worden het verlengingen, bij 3-3 stoot Gent door. Voor de kustploeg is dit de match van het jaar, maar het stadion is nog niet helemaal uitverkocht. “Van de beschikbare 8.000 tickets zijn er ongeveer een 6.000-tal de deur uit”, meldt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck. “De afgelopen dagen ontvingen we nog heel wat aanvragen die we nu volop aan het verwerken zijn. Waarom het stadion nog niet is uitverkocht? Vermoedelijk speelt het vrij late startuur van de match op een weekdag een rol, vooral gezinnen met jonge kinderen haken dan af. De match is ook live op televisie te zien. Maar de sfeer in het stadion is niet te vergelijken met de uitzending op tv. Zo pakken we al om 19.15 uur uit met vier gratis vaten Filou en is er happy hour in onze Obi’s Pub en New Club 31. Rond 20.15 uur starten we met een dj-set op het veld zelf om al vrij snel alle fans in de tribunes te krijgen. We plannen namelijk nog een leuke sfeeractie – details geven we nog niet vrij”, knipoogt Keirsebilck. “Hoe dan ook roepen we heel Oostende op om deze unieke wedstrijd mee te maken en met rood, geel en groene sjaals, vlaggen en andere attributen naar de Versluys Arena te komen. We zijn er van overtuigd dat het stadion morgen (zo goed als) volzet zal zijn.” Het ticketkantoor in de Van Tyghemlaan is vandaag open tot 17 uur en morgen van 10 tot 16 uur. Een kaartje kost 10 of 20 euro.

Supporterinitiatieven

Ook twee jaar terug schreef KVO een heus bekeravontuur. Toen werd zelfs de finale gehaald. De supporters broeden al op een plan mocht KVO de finale halen. Jean-Pierre Janssens, voorzitter van KVO – Senioren, wil opnieuw met zeilschip De Nele naar de Brusselse Heizel. Daar wordt op woensdag 1 mei de finale gespeeld. “Twee jaar terug trokken we ook al met de Nele naar Brussel. Het werd een fantastische driedaagse”, herinnert Janssens zich. “We vertrokken op donderdag en voeren via Breskens en Rupelmonde naar Brussel, waar we op zaterdagmiddag aankwamen. Het werd een prachtige reis die we nu opnieuw willen meemaken. Ik vermoed dat we morgen zullen gelijkspelen: 1-1.” Ook Jean Surmont smeedt al een fietstrip met zijn wielerclub Placora. “Net als twee jaar geleden willen we opnieuw onze koersfiets van stal halen. Toen trokken we met net geen tien fietsers naar Brussel. Blijkbaar zou clubvoorzitter Peter Callant ook met de fiets naar de Heizel trekken. (lacht) Wel, hij mag gerust in ons wiel rijden. Ook wij gokken op een gelijkspelletje morgenavond.” En ook de vriendengroep die met een billenkar naar Brussel reed, onder de noemer ‘Gocart 2 the Heizel’, wil opnieuw met een typisch kustrijwiel naar onze hoofdstad afzakken. “De finale is in mei, dus we gokken alleszins op beter weer dan twee jaar geleden, toen de finale halfweg maart werd gespeeld”, lacht Jan-Baptist Polfliet. “Ook nu staat onze gocart al klaar om met een zestal vrienden naar Brussel te gaan. Helaas kan ik de match morgen niet bijwonen. Ik heb nog een examen aan de KU Leuven en geraak niet op tijd in Oostende. Ik zal de match op tv volgen en heb het volste vertrouwen in een positieve afloop."

