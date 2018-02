Veroordeeld voor inbraken in flats en sportlokalen 16 februari 2018

Drie twintigers hebben celstraffen gekregen voor verschillende inbraken in Bredene en Middelkerke. Het onderzoek ging in het najaar van 2015 van start, toen N.R. (27) een gestolen koersfiets te koop aanbood op Facebook. Tijdens zijn verhoor bekende hij nog twee andere fietsdiefstallen. De man had in oktober ook zes inbraakpogingen gepleegd in flats in Middelkerke. Hij werd ook verdacht van een inbraak in de tennisclub van Middelkerke, waar er twee jaar geleden voor meer dan 6.000 euro schade werd aangericht. Na onderzoek bleken Oostendenaars J.N. (24) en G.V. (26) de daders. In november en december 2015 braken zij ook twee keer binnen in de voetbalkantine van KSV Bredene. Ze gingen er aan de haal met drank en geld en forceerden ook de jetonautomaat. De voetbalclub kreeg een schadevergoeding van 7.000 euro. (SDVO)