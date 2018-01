Verongelukte Julie (21) wordt zaterdag begraven 02u31 0

De uitvaartdienst van de 21-jarige Julie Daivier uit Oostende wordt komende zaterdag om 11 uur gehouden in de Sint-Janskerk in Oostende. De jonge vrouw kwam donderdagavond om het leven nadat ze gegrepen werd door een auto toen ze het zebrapad overstak in de Gistelsesteenweg in Stene. Julie wilde de Zilverlaan met haar fiets aan de hand inwandelen. Een eerste auto stopte om haar door te laten. De 40-jarige chauffeur van een bestelwagen die uit de andere richting kwam, zag de jonge vrouw niet en reed haar aan. Julie overleed in het ziekenhuis. De man had gedronken. Het ongeval leidt tot veel ongeloof en onbegrip in Oostende. De kerk zal zaterdag ongetwijfeld vollopen voor een laatste groet aan de jonge vrouw, die op 1 februari aan de slag zou gaan bij TUI. Op de plaats van het ongeval kwamen vrienden en familie dit weekend al bijeen om bloemen en een foto neer te leggen. (JHM)