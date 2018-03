Vernieuwde Lily: dames shoppen, heren doen er 'terrasje' 09 maart 2018

Oostende De gloednieuwe kleding- en woonshop Lily in de Hertstraat 5 in Oostende opent vandaag. "Terwijl de dames rondkijken, kunnen de heren op onze terras een koffie drinken."

Zaakvoerster Ellen Distave, familie, vrienden en haar team hebben zowat een jaar gewerkt om voormalig restaurant 't Landhuys om te bouwen. "Het pand is helemaal gerenoveerd: van dak tot riolering. Dit is een grote investering, maar ik geloof in Oostende, deze wijk en ons concept." Lily is bezig aan haar zesde jaar en huisde tot voor kort in een kleiner pand schuin aan de overkant.





'Home by Lily'

"We zijn nu volledig een concept store. Ook al blijft dameskledij centraal staan met vijftien kledingmerken, veertig stijlen schoenen en juwelen, met 'Home by Lily' bieden we nu ook woonaccessoires aan. Sofa's, bloempotten, muurdecoratie en veel meer Nederlands en Deens design sieren onze winkel. We zetten hard in op beleving. Terwijl de dames naar hartenlust shoppen, kunnen de heren op ons terras genieten van een koffie. De zitbankjes zijn een knipoog naar de banken op de zeedijk. De paskamers zijn erg ruim, hebben een grote spiegel en we trekken met onze grote ramen veel daglicht naar binnen. We zijn trots op ons resultaat", vertellen Ellen en haar team.





Je kan ook online kiezen op de websites www.shoplily.be en www.homebylily.be. (TVA)