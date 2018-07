Vernieuwde expo '3D World Magic & Fun' van start 09 juli 2018

02u39 0 Oostende Voor de tweede keer strijkt de 3D-expo 'World Magic & Fun' neer in het Kursaal. Bezoekers kunnen zich vergapen aan vijftig knappe driedimensionale decors waarin ze zelf kunnen plaatsnemen voor een foto. Het thema dit jaar is een reis rond de wereld. Zo vlieg je van Londen naar de Grand Canyon over Pisa.

"Alle decors zijn vernieuwd. Bezoekers van de editie vorig jaar zullen dus geen enkel decor herkennen", verzekert Jonas Schoonbaert van Kursaal. "Extra opvallend zijn de tien interactieve opstellingen. Zo kun je in samenwerking met reisorganisatie TUI een reisvideobooschap opnemen met een 'greenkey'-achtergrond. Daardoor lijkt het alsof je echt in het buitenland zit."





Ook leuk zijn lichtspektakels, virtual reality en de mogelijkheid om een foto van 360 graden te maken van je eigen lichaam. Zo kun je van jezelf een pop maken. Meest opvallende is echter een groot zandtapijt van 38 vierkante meter. Vanuit een bepaald punt heb je de indruk dat een mannetje in een zinkgat valt. Artiest Theo Grobben werkte bijna twee weken elke dag tien uur om zand te filteren en te pigmenteren. "We gebruiken fijn zand uit Lommel. Daar is deze ambacht een traditie. En Oostende is ook een echte zandstad", vertelt Theo.





De expo heeft vorig jaar meer dan veertigduizend bezoekers gelokt. 3D World Magic & Fun loopt nog tot zondag 2 september. Kinderen jonger dan 4 jaar mogen gratis binnen. Volwassenen betalen 12,50 euro, kinderen tot 12 jaar 9 euro, senioren en studenten 10.50 euro. Meer info op www.3dworldbelgium.be. (TVA)