Vermiste man dood teruggevonden 05 september 2018

02u34 0

Een 63-jarige man die al twee dagen vermist was, is gisterenvoormiddag dood teruggevonden. Voorbijgangers zagen plots een lichaam drijven in de visvijver achter het voetbalveld van Zandvoorde in de Amadinestraat. Duikers van de brandweer haalden het lichaam naar boven. Er is geen kwaad opzet in het spel. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op de website www.zelfmoord1813.be of kan het gratis nummer 1813 telefoneren. (JHM)