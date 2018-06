Vermiste Laura teruggevonden 07 juni 2018

Het zestienjarig meisje Laura Dehouck uit Oostende is terecht. Het meisje was sinds maandagavond spoorloos nadat ze terugkwam van school met de bus. De politie en Child Focus begonnen met een opsporing en verspreidden dinsdag tevens een opsporingsbericht. Het meisje met mentale achterstand was zich van geen kwaad bewust en werd herkend dankzij het opsporingsbericht. Ze verkeert in goede gezondheid. (BBO)